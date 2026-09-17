Zeiljacht en 62-jarige man vermist, grote zoekactie op Waddenzee

De Kustwacht en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn donderdagochtend een grote zoekactie gestart naar een zeiljacht en de 62-jarige eigenaar. De boot werd op 12 september voor het laatst gezien aan de Waddenzeekant van Vlieland. Sindsdien zijn het zeiljacht en de eigenaar niet meer gezien.

Een zoekactie bij de jachthavens rond de Waddenzee leverde niets op. Daarop werd besloten reddingsboten vanuit Harlingen, Vlieland en Terschelling in te zetten voor een grote zoekactie op de Waddenzee. Ook werd een vliegtuig van de Kustwacht ingezet om mee te zoeken naar het zeiljacht en de opvarende.

Familie sloeg alarm

Een woordvoerder van de Kustwacht laat weten dat de familie van de zeiler alarm sloeg nadat de man lange tijd niets meer van zich had laten horen. De zeiler zou contact opnemen met zijn familie zodra hij in de buurt van Harlingen was. Dat gebeurde niet, waarop de familie de hulp van de KNRM en de Kustwacht inschakelde.

Zoekactie gestopt

Donderdagmiddag rond 16.00 uur laat de KNRM weten dat de zoekactie is gestopt en is overgedragen aan de politie. Die zoekt verder op zee, maar ook op de eilanden en het vasteland rond de Waddenzee. Over de nationaliteit van de vermiste zeiler wil de politie nog niets kwijt. Ook worden er geen verdere details over zijn identiteit gedeeld.