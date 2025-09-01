Terug

Daan en Joep vierden 6 weken zomer zonder scherm: 'Tijd vloog voorbij'

Opvoeding

Gisteren, 22:20

Kun je het je nog voorstellen: een zomer zónder schermen? Voor de zoons van Lonneke Mulder uit Doorn, Daan (12) en Joep (10), werd het werkelijkheid. Zes weken lang lieten ze hun telefoons, tablets en gameconsoles links liggen. Hun beloning: een fijn zakcentje. Toch hebben ze zich geen moment verveeld. Ze sliepen uit, speelden buiten en tekenden naar hartenlust. "Ze gaven zelfs aan dat de tijd voorbij vloog", vertelt hun trotse moeder.

Volgens Lonneke was vooral het begin pittig. "Maar uiteindelijk vonden ze het makkelijk. We zijn ondertussen ook nog 2 weken op vakantie geweest en dan is het natuurlijk niet zo lastig. Ze hadden dan genoeg afleiding. Al ging het ze daarna ook nog goed af."

Uitdaging voor de ouders

"Ik denk dat het meer een uitdaging voor mij en mijn partner was. Ik merkte dat ze de afgelopen weken altijd aanstonden. Toen dacht ik weleens: ga eens achter een scherm zitten. Als ouder zijnde wil je weleens dat ze een scherm gebruiken, zodat het even rustig is. Maar dat kon nu niet, dus dan merk je dat je eigen ongeduldigheid in de weg ", vertelt Lonneke.

Voordelen zelf inzien

De schermvrije zomer was volgens Lonneke vooral bedoeld als schermpauze en bewustwording. "Ze hebben gemerkt dat ze blijer waren. Ze zien echt de voordelen in van de schermpauze. Zo hebben ze beter uit kunnen slapen. Normaal gesproken stonden ze vroeger op, omdat ze in het weekend al in de ochtend wilden gamen. Vanaf nu doen we de weekendochtenden zonder scherm, zodat ze rustig kunnen uitslapen."

Maar voor nu genieten haar twee zoons van hun extra zakcentje. Bekijk in bovenstaande video hoe zij het ervaren hebben.

