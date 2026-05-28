Teveel druk op scholieren: Onderwijsraad wil minder focus op cijfers

Kinderen ervaren te veel druk op school en daarom moet er iets veranderen, adviseert de Onderwijsraad. Vooral op het gebied van toetsen moet het anders. Toetsen zouden minder moeten draaien om toelating, overgaan of het halen van een diploma, en juist meer om leren. Het advies is opgesteld op verzoek van de overheid en richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs.

Het is een spannende periode voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, heeft een docent in Assen de 'chillpil' bedacht, zoals je ziet in bovenstaande video.

Het adviesorgaan stelt dat verschillende toetsingsfuncties door elkaar lopen in het huidige systeem. "Toetsen die bedoeld zijn om het onderwijsleerproces te ondersteunen, worden bijvoorbeeld ook gebruikt om leerlingen te selecteren of om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel te evalueren." Daardoor zou de druk op leerlingen te groot worden. Er gaat volgens de raad veel aandacht uit naar selectietoetsen en het halen van goede cijfers. Ook heeft dat invloed op de inhoud van het onderwijs.

De Onderwijsraad adviseert de overheid en scholen daarom om beter onderscheid te maken tussen de verschillende functies van toetsen en die minder met elkaar te vermengen.

'Onnodig hoge druk'

"Er is regelmatig discussie over toetsing in het onderwijs", aldus Onderwijsraad-voorzitter Louise Elffers. "Moet er minder of anders worden getoetst, moeten leerlingen zoveel mogelijk dezelfde toetsen maken, of moet er juist meer ruimte zijn voor scholen om toetsing naar eigen inzicht in te richten? Toetsing is een essentiële schakel voor goed onderwijs en daarom is het van groot belang dat toetsen gericht worden ingezet. Door functievermenging schieten toetsen nu vaak hun doel voorbij, met onnodig hoge druk op leerlingen, leraren en scholen tot gevolg."

"Toetsresultaten bieden leraren en leerlingen bijvoorbeeld noodzakelijke feedback, waarmee ze het onderwijs en leren vorm kunnen geven. Wanneer toetsresultaten echter ook voor selectie en evaluatie worden ingezet, kunnen de onderwijsleerfuncties overschaduwd raken. De toetsprestatie wordt dan bijvoorbeeld belangrijker dan de feedback", aldus de raad.