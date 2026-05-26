Thuisonderwijs staat onder druk, ouders dreigen met vertrek naar buitenland

De gemeente Den Haag kent de levensbeschouwelijke vrijstelling niet langer toe. Momenteel hebben 102 Haagse kinderen deze vrijstelling. Ouders stellen dat er binnen redelijke afstand geen school is die aansluit bij hun geloofsovertuiging en dus kiezen ze voor thuisonderwijs.

De Hoge Raad oordeelde vorige maand dat ouders alleen nog aanspraak kunnen maken op de vrijstelling als er géén openbare school in de buurt is. Openbare scholen bieden volgens de Hoge Raad objectief onderwijs over godsdienst en levensbeschouwing.

Voor basisscholen geldt een maximale afstand van 6 kilometer, voor middelbare scholen 20 kilometer. In een stad als Den Haag is er volgens de gemeente altijd een openbare school binnen die afstand.

Leerplicht

Wethouder Hilbert Bredemeijer stelt dat de uitspraak duidelijk maakt dat er voor deze gezinnen een geschikte school bestaat. Nieuwe aanvragen krijgen daarom een afwijzing. Na de zomer wil de gemeente handhaven als kinderen toch thuisblijven: er is leerplicht en kinderen hebben recht op onderwijs.

Iris van Meer geeft haar vier kinderen thuisonderwijs en vindt dat de wethouder op de stoel van de onderwijsinspectie gaat zitten. Volgens haar is het tijdsbestek veel te kort om kinderen voor te bereiden op een mogelijke schoolgang.

Ze vraagt zich in bovenstaande video af waarom een wet die sinds 1960 bestaat binnen drie maanden zou worden omgegooid. Als ook de gemeente Culemborg deze lijn volgt, zegt zij dat ouders rechtszaken zullen aanspannen of desnoods naar het buitenland vertrekken.