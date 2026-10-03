'Meerderheid wil kledingregels op school, vrouwen zijn vaker voor'

Bijna twee derde van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een strenge dresscode gaat de meesten echter te ver. Vooral zeer korte rokjes, petten, croptops en hoodies worden genoemd als kleding die scholen zouden mogen weren, blijkt uit onderzoek van Panel Inzicht in opdracht van het AD.

Aanleiding voor het representatieve onderzoek onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder is een middelbare school in Gouda. Die school verbiedt trainingspakken, joggingbroeken en windjacks om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. Ook slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden door deelnemers genoemd als kleding die niet op school thuishoort.

Vooral over hoodies verschillen de generaties van mening. Driekwart van de 65-plussers vindt dat die verboden mogen worden in de klas. Jongeren hebben veel minder moeite met de capuchontrui. Volgens marktonderzoeker Luke Drost van Panel Inzicht kan dat te maken hebben met veranderde normen op school. "Voor jongeren is het gewoon een alledaags kledingstuk", vertelt hij in de krant.

Vrouwen vaker voor kledingregels

Ook tussen mannen en vrouwen zijn duidelijke verschillen. Driekwart van de vrouwen wil zeer korte rokjes weren, tegenover bijna twee derde van de mannen. Bij croptops vindt bijna driekwart van de vrouwen dat ze niet in de klas thuishoren. Onder mannen is dat ongeveer de helft. Vrouwen zijn ook vaker voorstander van kledingvoorschriften.

Niet iedereen ziet zulke regels zitten. Een kwart van de ondervraagden is helemaal tegen kledingvoorschriften op school. Zij vinden de regels betuttelend en vinden dat iedereen vrij moet zijn om zelf kleding te kiezen.