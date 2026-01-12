Duizenden kinderen zien schoolbord niet goed, maar dragen geen bril

Het schoolbord niet scherp kunnen zien of moeite hebben met het lezen van letters in schoolboeken. Eén op de drie kinderen met slecht zicht draagt geen bril, blijkt uit een pilot van het Jeugdeducatiefonds. In totaal kregen 350 basisschoolleerlingen van acht jaar en ouder een gratis oogtest. Bij 32 procent bleek een nieuwe of eerste bril nodig. Nog eens 11 procent werd doorverwezen voor verder onderzoek.

Het Jeugdeducatiefonds schat dat in Nederland zo'n 135.000 kinderen naar school gaan zonder de juiste bril. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat ouders geldproblemen hebben, waardoor een oogmeting of bril wordt uitgesteld of helemaal niet komt.

Kleine woordjes beter lezen

Ook de Haagse Nutsschool Woonstede deed mee aan de pilot. Leerlingen uit verschillende groepen werden getest. Noor uit groep 6 bleek een bril nodig te hebben. "Ik gebruik hem bijvoorbeeld als de juf gaat uitleggen", vertelt ze aan Hart van Nederland. Over de oogtest zegt ze: "We moesten allemaal testen doen. Bij eentje moest je je hand voor je oog houden en dan op een tablet het antwoord wat jij denkt aantikken."

Klasgenoot Loran merkte pas na de test hoe slecht zijn zicht eigenlijk was. "Ik had niet eens eigenlijk door dat ik zo slecht zag", zegt hij. Sinds hij een bril heeft, is het verschil duidelijk merkbaar. "Het ziet er scherper uit. Ik kan kleine woordjes beter lezen. Het is niet echt dat ik heel moeilijk moet gaan kijken. En nu kan ik eigenlijk gewoon dingen van ver best wel goed zien." Noor herkent dat sinds zij een bril heeft. "Als ik nu bijvoorbeeld in de verte kijk is het niet wazig. Nu kan ik het gewoon echt zien."

School schrikt van uitkomst

Adjunct-directeur Tijmen Lucas van Nutsschool Woonstede zag de uitkomsten met verbazing. "Wij zijn een school die werkt aan gelijke kansen, waaronder een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. En wij waren een pilotschool waarbij deze oogmeting gratis werd aangeboden van alle kinderen van de school." In totaal deden 98 leerlingen mee. "Als directie zijnde waren we eigenlijk geschrokken van het aantal leerlingen die ook daadwerkelijk een bril nodig bleken te hebben."