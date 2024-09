Kinderbril voor 28.000 gezinnen te duur: 'Vergoed bril uit basisverzekering'

Duizenden gezinnen hebben geen geld voor een kinderbril. Dat schrijft Trouw. Orthoptisten zien steeds vaker dat ouders moeite hebben om een bril voor hun kind te betalen. Daarom doen vijf oogzorgorganisaties een oproep aan de minister om kinderbrillen te vergoeden vanuit de basisverzekering.

Als ouder wil je natuurlijk dat jouw kind op school net zo goed meekomt als de rest. Is het nodig om een bril te laten aanmeten, dan doe je dat natuurlijk graag. Toch gebeurt dit niet altijd. Voor 28.000 gezinnen is een bril namelijk te duur.

De helft van de nu 25-jarigen die is opgegroeid met tablets en smartphones heeft blijvende oogschade ontwikkeld. Zo ook Lucas:

1:51 Constant staren naar scherm is funest: zo voorkom je oogschade bij je kind

Basisverzekering

Oogexperts vragen de minister daarom om hulp. Zij maken zich zorgen over de toekomst van kinderen, en over eventueel nog slechter wordende ogen. "Een bril is geen luxemiddel", zegt Ruth van Nispen, voorzitter van Vision 2020, tegen de krant. “Toegang tot een goede bril is van cruciaal belang voor kinderen en onmisbaar voor gelijke kansen in de maatschappij.”

Wil je dat een bril vergoed wordt, dan moet je hier meestal een extra verzekering voor nemen. De experts willen nu dat een kinderbril vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Alleen wanneer een kind een medische indicatie heeft, wordt een bril nu vergoed. Die wordt pas gegeven bij een sterkte vanaf plus tien of min zes.