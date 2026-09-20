Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit

Jongeren in Nederland zijn de afgelopen vier jaar negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit is in de periode 2021-2025 bijna gehalveerd van 40 naar 22 procent. Onder meisjes in het voortgezet onderwijs daalde dit percentage van 78 naar 51 procent.

"Ongeveer vier op de tien jongeren staan positief ten opzichte van homoseksualiteit", schrijven de onderzoekers. Het onderzoek is gedaan door het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht in het kader van hun terugkerende HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children). Daarin kijken onderzoekers naar het mentale welzijn van jongeren uit het laatste jaar van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Veel meisjes mentale problemen

In het onderzoek, dat om de vier jaar wordt uitgevoerd, blijkt ook dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Ze rapporteren tussen 2017 en 2025 volgens onderzoekers vaker dat ze gepest worden en zijn in deze jaren negatiever geworden over school en de sfeer tussen klasgenoten. Jongens zijn positiever over de onderlinge sfeer dan meisjes. Zo daalde het percentage meisjes dat positief was over de sfeer van 84 procent naar 71 procent.

Veel meisjes hebben volgens de onderzoekers nog steeds te maken met mentale problemen. Vier jaar geleden luidden de onderzoekers daarover de noodklok. De situatie is er vier jaar later niet beter op geworden, schrijven de onderzoekers. Zo lag het percentage meisjes met emotionele problemen in 2017 op 29 procent en in 2025 op 43 procent. Het percentage meisjes met gedragsproblemen steeg in deze periode van 12 naar 21 procent.