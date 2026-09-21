COC wil actie na flinke daling acceptatie homoseksualiteit onder jongeren

Het COC roept het kabinet, scholen en ouders op om in actie te komen nu jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Onder jongens in het voortgezet onderwijs daalde het percentage dat daar positief tegenover staat tussen 2021 en 2025 bijna met de helft, van 40 naar 22 procent. Bij meisjes ging het van 78 naar 51 procent.

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De cijfers komen uit onderzoek van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht. Het COC noemt de ontwikkeling "schrikbarend". "We hebben jonge mensen hard nodig voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn. We doen een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen en deze ontwikkeling te keren", zegt COC-directeur Marie Ricardo.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat slechts 43 procent van de jongeren in Amsterdam liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht accepteert. In de bovenstaande video bespreken ze het aan tafel bij Nieuws van de Dag.

Ook socialemediabedrijven aangesproken

Ook socialemediabedrijven moeten volgens de belangenorganisatie voor queer personen verantwoordelijkheid nemen. Het COC stelt dat informatie over lhbti+-mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, en dat de zogeheten manosfeer er juist veel ruimte krijgt.