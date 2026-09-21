OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

COC wil actie na flinke daling acceptatie homoseksualiteit onder jongeren

Opvoeding

Vandaag, 07:42

Het COC roept het kabinet, scholen en ouders op om in actie te komen nu jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Onder jongens in het voortgezet onderwijs daalde het percentage dat daar positief tegenover staat tussen 2021 en 2025 bijna met de helft, van 40 naar 22 procent. Bij meisjes ging het van 78 naar 51 procent.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De cijfers komen uit onderzoek van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht. Het COC noemt de ontwikkeling "schrikbarend". "We hebben jonge mensen hard nodig voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn. We doen een klemmend beroep op kabinet, scholen en ouders om direct in actie te komen en deze ontwikkeling te keren", zegt COC-directeur Marie Ricardo.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat slechts 43 procent van de jongeren in Amsterdam liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht accepteert. In de bovenstaande video bespreken ze het aan tafel bij Nieuws van de Dag.

Ook socialemediabedrijven aangesproken

Ook socialemediabedrijven moeten volgens de belangenorganisatie voor queer personen verantwoordelijkheid nemen. Het COC stelt dat informatie over lhbti+-mensen regelmatig onderdrukt lijkt te worden op sociale media, en dat de zogeheten manosfeer er juist veel ruimte krijgt.

Door ANP

Lees ook

Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit
Opvoeding
Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit
Nederlanders positiever over lhbti, zien vooral in steden veel antihomogedrag
Panel
Nederlanders positiever over lhbti, zien vooral in steden veel antihomogedrag
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.