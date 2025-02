Christelijke scholen boycotten theaterstuk om ‘lesbische kus’

Een theaterstuk waarin een zoen tussen twee vrouwen voorkomt, dat kan echt niet volgens een aantal christelijke scholen in Gorinchem. Een voorstelling van Robin Hood van theatergroep Manteau bevat namelijk zo'n kus tussen twee vrouwen, omdat de mannelijke hoofdrol ingevuld wordt door een vrouw. En dat was voor een aantal scholen reden genoeg om de voorstellingen volledig over te slaan.

De gemeente Gorinchem had de theatergroep gevraagd de voorstellingen te geven, om zo alle basisschoolleerlingen een cultureel uitje te bezorgen. Na klachten van ouders over de zoen werd deze al een knuffel, maar zelfs dat was niet genoeg. Enkele christelijke scholen besloten voorstellingen te gaan boycotten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het gevolg? De acteurs van de groep hebben twee keer voor een lege zaal gespeeld. De theatermakers zijn geschrokken, want de zogenaamd 'lesbische kus' was helemaal niet zo ingestoken. Ze hebben naar eigen zeggen gewoon de beste persoon voor de rol gekozen.

Eerst voorleggen

E en van de scholen laat aan Hart van Nederland weten dat de keuze niets te maken heeft "met de inhoud, maar met de procedure", wijzend op de informatievoorziening vooraf aan de voorstelling. Verder verwijst de school naar de gemeente.

Mochten er in de toekomst nog meer voorstellingen in de Zuid-Hollandse gemeente gaan plaatsvinden, dan moeten deze eerst worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de scholen, is het oordeel van de gemeente.