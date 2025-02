Bijzondere woning in Hoogwoud te koop: slapen in een trein of tram

In Hoogwoud staat een woning te koop die allesbehalve standaard is. In de Noord-Hollandse plaats vind je een historische stolpboerderij die is omgetoverd tot een woonhuis, een museum én een bed & breakfast. Heb je altijd al willen slapen in een oude trein of tram? Hier kan het.

De woning, die stamt uit 1891, is nu vooral bekend als Controversy Farm, een bed & breakfast met een unieke twist. Op het terrein van bijna 4.000 m² staan naast de stolpboerderij meerdere oude trams en een trein, die zijn omgebouwd tot slaapvertrekken.

Beeld: Nicolet Groen

Ook binnen is het voertuigenthema overal terug te zien: in het hart van de stolp is een Engelse dubbeldekker omgebouwd tot slaapkamer en inloopkast, en een Citroën bestelbus doet dienst als keuken.

Op het terrein staan bijzondere objecten die bijdragen. Zo is er een volledig ingerichte ‘Blauwe Engel’-trein met een keuken, een toilet en zelfs een ronde badkuip. Ook een eigen ‘tankstation’, een vliegtuig en een UFO maken deel uit van het geheel.

Beeld: Nicolet Groen

Hoewel het huis bijna anderhalve eeuw oud is, zijn er moderne voorzieningen zoals 30 zonnepanelen en vloerverwarming. Volgens de verkopers zijn er verschillende mogelijkheden voor gebruik: een ruime gezinswoning, een voortzetting van de B&B of een plek voor tentoonstellingen.

Wie altijd al heeft willen wonen tussen historische voertuigen, of zelf een bijzondere bed & breakfast wil starten, kan zich melden bij de makelaar. De vraagprijs? Die wordt alleen op aanvraag verstrekt, maar NH Nieuws verklapt dat het te koop staat voor 1.111.111 euro.

Beeld: Jeroen Blauw van Klaver Makelaardij.

Beeld: Nicolet Groen

Beeld: Nicolet Groen