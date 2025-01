Paul kan antikraakwoning niet meer in... vanwege krakers: 'Tenenkrommend'

Stel: je hebt op deze toch al bijzonder krappe woningmarkt onderdak gevonden in een pand in Amsterdam, de stad waar je studeert. Antikraak, dus de woning is een beetje kaal maar dat mag de pret niet drukken. Je gaat even een weekend naar je ouders en als je nog geen 24 uur weg bent krijg je een telefoontje van de politie. Het pand is... gekraakt. In deze bizarre koortsdroom is Paul Berden terechtgekomen.

De Limburger dacht het goed voor elkaar te hebben maar niets blijkt minder waar. "Ik was zaterdag aan het werk bij mijn ouders in de zaak, een familiebedrijf in Blerick. Toen belde de politie dat er krakers in de woning zitten. Nou, ik zit nu maar af te wachten. Het is als je het mij vraagt gewoon inbraak." Hij vreest voor al zijn spullen die nog in het pand aan de Rozengracht staan: "Het is echt erg. En ik ben er bijna iedere dag, hooguit een weekend weg naar mijn ouders. Dat moet toch gewoon kunnen?"

Sinds begin vorige week was Paul ook nog eens niet meer de enige officiële bewoner. Een nieuwe huisgenoot was namelijk al bezig met spullen te verhuizen naar de woning.

Grote verbazing

Ook beheerder Jos van de Mortel is woest, want de krakers hebben de sloten van het monumentale pand al vervangen en tot nu toe hebben het OM en de politie nog niet ingegrepen. En dat terwijl kraken sinds 2010 strafbaar is, handhaven gebeurt sinds 2022. "Dit is gewoon een crimineel ingenomen pand! Ik sta echt verbaasd. Ze zeggen dat ze zullen ingrijpen maar nu zijn we al dagen verder en nog steeds niks."

Het is echt tenenkrommend allemaal.

Volgens Van de Mortel beweren de krakers dat ze er al sinds woensdag 22 januari zitten. "Maar dat kan helemaal niet omdat vrijdag nog de nieuwe medebewoner er was met zijn ouders. Die hebben de woning zelfs nog gefilmd. Het is echt tenenkrommend allemaal." Hij heeft direct aangifte gedaan bij de politie.

Laatstgenoemde bevestigt dat die aangifte inderdaad binnen is gekomen en ook dat ze zaterdag op een melding over deze zaak af zijn gekomen, maar verwijzen verder door naar het Openbaar Ministerie (OM).

Ontruiming

Het OM "begrijpt de frustratie van de bewoner en de beheerder en neemt de situatie serieus. We monitoren de situatie en hebben inmiddels de nodige acties ondernomen." Wel moet er eerst het een en ander worden geverifieerd, aldus het OM, omdat de krakers aangeven op 22 januari hun intrek te hebben genomen. "Op een eventuele beslissing tot ontruiming kunnen we niet vooruitlopen."