ZIEN: Waarom rijdt daar iemand in cabrio met ballonnen? Bijzondere traditie in Oploo

Wie herinnert zich dat euforische gevoel niet van vroeger, de laatste schooldag voor de zomer. Voor alle basisschoolkinderen in het zuiden van Nederland is het vrijdag zover, de start van de zomervakantie. Halverwege augustus worden ze pas weer op school verwacht maar daar denken ze nog lang niet aan, ook niet de kinderen van groep 8 op basisschool Matthias in het Brabantse Oploo. En daar nemen ze op een hele bijzondere manier afscheid.

De bijzondere afscheidstraditie is ontstaan tijdens de coronapandemie. De kinderen mogen in een bijzonder voertuig naar school komen en ze tutten zich helemaal op. Ook Jinthe, die vrijdag in een cabrio met ballonnen aan kwam, zoals te zien is in bovenstaande video.