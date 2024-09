'Verloren pakketten' vinden in Utrecht nieuwe eigenaar: 'Net een grabbelton'

Reactie PostNL op het omgaan met pakketten die niet bezorgd kunnen worden:

Pakketten met een barcode die niet bezorgd kunnen worden gaan naar een centrale locatie/pakkettensorteercentrum – Lost & Found depot. Hier wordt het pakket door een speciaal team onderzocht en indien nodig geopend om te onderzoeken of er wellicht een pakbon of andere aanwijzing in het pakket zit waardoor het alsnog terug in het verzendproces gebracht kan worden. Hierdoor kan een groot aantal van die pakketten na enig speurwerk alsnog de sorteerband op (indien nodig met een briefje met uitleg waarom het pakket geopend is).

Als dit niet lukt, fotograferen en registreren we de inhoud van het pakket. In de regel bewaren we het maximaal een jaar. Als er navraag gedaan wordt bij de klantenservice kunnen we zo’n pakket dan alsnog bij de ontvanger of verzender afleveren. Als na de bewaartermijn geen navraag is gedaan naar het pakket doen we nog 1 laatste check op basis van de foto’s en eventuele barcodes op het pakket. Daarna wordt de inhoud van het pakket – afhankelijk van de waarde - gerecycled, verkocht (bijvoorbeeld via Retourplaza) of geschonken aan een kringloopwinkel of goed doel.

Het exacte aantal specificeren we niet maar het gaat om een heel klein percentage van het totale aantal pakketten dat we verwerken (dat is gemiddeld 1,1 miljoen pakketten per werkdag).