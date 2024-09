Vergelijkingsapps voor boodschappen? Dit is waarom ze vaak niet werken

Tegenwoordig worden we overspoeld met apps en tools om winkelaanbiedingen te vergelijken, en steeds meer mensen maken er een sport van om de beste koopjes te vinden. Maar hoe effectief zijn deze tools eigenlijk? En levert het eindeloos vergelijken via deze apps eigenlijk wel de beste deal op?

Budgetcoach Maurits Dijkgraaf heeft zijn twijfels, vooral bij kleine aankopen. “Voor grote aankopen zoals wasmachines of koelkasten zijn vergelijkingsapps echt nuttig. Maar voor alledaagse boodschappen zie je al snel door de bomen het bos niet meer,” zegt Maurits.

"Toen ik zelf probeerde die apps te gebruiken, raakte ik al snel het overzicht kwijt," vervolgt hij. "Neem nou bijvoorbeeld kaas. Er zijn enorm veel verschillende soorten kazen, maar er zijn ook plakken of hele stukken kazen, en ook nog eens met verschillende inhouden. Je gaat appels met peren vergelijken."

Tips voor vergelijken

Volgens Maurits is het voor dagelijkse boodschappen vaak slimmer om het simpel te houden. "Blader door 2 of 3 folders van supermarkten bij jou in de buurt en zoek specifiek naar goede aanbiedingen die voor jou belangrijk zijn. Producten die je vaak gebruikt, zoals vaatwastabletten of wasmiddel, kun je kopen wanneer ze in de aanbieding zijn zoals 1+1 gratis. Zo bespaar je zonder de stress van eindeloze prijsvergelijkingen."

Hoewel het verleidelijk kan zijn om alle aanbiedingen te willen vergelijken, raadt budgetcoach Maurits af om hiervoor altijd op apps te vertrouwen.