Nederland laat Tesla massaal links liggen: verkoop bijna driekwart gekelderd

Tesla heeft in april 382 auto's verkocht in Nederland, komt naar voren uit de meest recente cijfers van autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC. Dat is bijna driekwart minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen 1457 Tesla's op kenteken werden gezet. De verkopen van de Amerikaanse autofabrikant dalen al een tijd, ook buiten Nederland.

Bij een Tesla-dealer in Tilburg protesteerden in maart zo'n tachtig tot honderd mensen, zoals je ziet in bovenstaande video.

De cijfers betreffen specifiek nieuwe auto's. Ook vorige maand daalde de Tesla-verkoop al fors met 60 procent. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en RDC werden over de eerste vier maanden van dit jaar 3825 auto's van het merk verkocht. Ook dat is flink minder dan in dezelfde periode in 2024, toen 8299 nieuwe Tesla's werden geregistreerd.

Tesla kampt onder meer met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's. Ook krijgt Tesla-topman Elon Musk kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Binnen de Amerikaanse regering onderzocht Musk hoe de overheid efficiënter kon worden ingericht, met bezuinigingen tot gevolg. Er is al opgeroepen tot een boycot van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door Musk.

ANP