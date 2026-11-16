Boodschappen doen is de afgelopen jaren flink duurder geworden. Tussen 2021 en 2025 stegen de voedselprijzen met ongeveer 30 procent. Vrachtwagenchauffeur Erik uit Rijssen wil consumenten helpen besparen en bouwde een gratis website waarmee je de prijzen van elf supermarkten kunt vergelijken.

Op boodschappenvergelijk.nl worden dagelijks de prijzen en aanbiedingen van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi bijgewerkt. Gebruikers kunnen hun boodschappenlijstje invullen en direct zien waar ze het goedkoopst uit zijn. Ook kunnen ze hun boodschappen over meerdere supermarkten verdelen.

"Het leven wordt steeds duurder en ik vroeg me af wat ik kon doen om mensen te helpen besparen", vertelt Erik. Zelf verdient hij niets aan de website. "Geen reclame-inkomsten, ik krijg niets van supermarkten. Het is echt mijn hobby. En een hobby mag ook een beetje geld kosten, toch?"

'Doe rustig boodschappen'

Volgens bespaarexpert Minke van Kuijen, beter bekend als Gierige Gerda, draait besparen om meer dan alleen de laagste prijs. "Kies niet altijd voor A-merken, maar kijk ook naar budgetmerken." Zelf pluist ze online reclamefolders uit en zegt ze daarmee zo'n 75 procent te besparen. Ook adviseert ze om rustig boodschappen te doen, omdat je anders sneller onnodige aankopen doet.