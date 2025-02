Bij deze sieradenwinkel in Amsterdam betaal je een 'selfietoeslag'

Een toeslag van één euro voor het maken van een selfie: dat is in deze sieradenzaak aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam alledaagse kost. Op sociale media ontstond er veel ophef rondom de regel, die in koeienletters is uitgeprint en op een spiegel is geplakt. Eigenaresse Wendi Yin trekt zich niets aan van de kritiek.

Al onze nieuwsberichten op je telefoon? In de bovenstaande video zie je hoe je onze app installeert op je iPhone.

De 31-jarige eigenaresse van de sieradenzaak Less & More is stellig in haar motivatie. "De spiegel in de winkel is vooral bedoeld voor onze klanten die willen zien hoe onze producten hen staan", vertelt ze aan Hart van Nederland. "We hebben echter gemerkt dat veel klanten binnenkomen om alleen naar zichzelf te kijken of selfies te maken, en vervolgens weer weggaan zonder überhaupt een blik te werpen op onze producten."

Yin heeft er niet meteen voor gekozen om deze bijzondere regel door te voeren. "In eerste instantie hebben we hen er vriendelijk aan herinnerd dit niet te doen, maar we voelden ons daar allebei toch ongemakkelijk bij. We hebben ook een bord opgehangen met de vraag om niet alleen te komen voor foto's, maar die werd vaak genegeerd", zegt Yin. "Bovendien konden klanten die producten probeerden de spiegel niet gebruiken terwijl andere mensen foto's maakten. Het lijkt erop dat mensen het pas serieus gaan nemen als er geld bij betrokken is, daarom heb ik besloten deze mededeling maar te plaatsen."

Volgens Yin is ze lang niet de enige ondernemer die een kleine toeslag vraagt voor het gebruiken van bepaalde faciliteiten. "Het is vergelijkbaar met briefjes die restaurants wel eens ophangen voor gasten die alleen binnenkomen om het toilet te gebruiken. Ik denk dat het logisch is."

Geslaagd idee

Op TikTok zijn verschillende mensen met stomheid geslagen bij het zien van het briefje. "Winkels in Amsterdam zijn doorgeslagen", plaatst een gebruiker op het platform. Dat gaat bij Yin het ene oor in en het andere weer uit. "Als ondernemer ben ik druk met talloze belangrijke taken die ik elke dag moet uitvoeren. Ik heb geen tijd om met sociale media bezig te zijn, en eerlijk gezegd wist ik tot vandaag niet eens dat er wat ophef over was ontstaan."

Er is ook begrip voor het beleid, benadrukt ze. "De meeste mensen begrijpen het en dat waardeer ik enorm. Sommige mensen lachen erom, terwijl anderen er kritiek op hebben en zeggen dat klanten zich hierdoor onwelkom voelen."

Het doel is volgens Yin totaal niet om er wat extra kleintjes mee te verdienen. "De aankondiging heeft daadwerkelijk gewerkt, aangezien we een vermindering van dit gedrag hebben opgemerkt", stelt Yin. "Wat geld betreft: dat is helemaal niet ons doel, ik heb er nooit aan gedacht om hier geld mee te verdienen. Waar het om gaat is dat we een sieradenzaak zijn, geen fotohokje."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Normen en waarden

Het gaat Yin dus vooral om een respectvolle omgang, met elkaar én met haar onderneming. "Deze winkel is mijn thuis: ik heb alles met liefde opgezet om mijn producten onder de aandacht te brengen en ik verwelkom iedereen die door de deur loopt", zegt de eigenaresse. "Wanneer mensen de middelen echter misbruiken of voor hun eigen doeleinden gebruiken, getuigt dat niet van respect voor mij of de winkel. Op die momenten zijn zij niet mijn klanten of mijn doelgroep."

Ze wil daarbij benadrukken dat ze niet bijt, en dat mensen welkom zijn om alleen even te kijken en niet te kopen. "Dat is geheel aan hen. Zolang ze rondkijken, interesse tonen en onze producten uitproberen, waardeer ik ze al echt." En als je wél een selfie maakt, tag dan even de winkel en dan is alles vergeven, aldus Yin.