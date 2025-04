Altijd je pakket ontvangen, ook als je niet thuis bent? PostNL komt met nieuwe optie

Wie overdag niet thuis is om pakketjes te ontvangen, kan voortaan kiezen om deze standaard te laten bezorgen bij een PostNL-punt naar keuze. Deze optie is in te stellen via de bezorgvoorkeuren in het persoonlijke PostNL-account, mailt de organisatie naar klanten.

Gebruikers kunnen zelf bepalen welk afhaalpunt het meest praktisch is, bijvoorbeeld een locatie in de buurt van het werk of de woning.

Twee jaar geleden gooide een pakketbezorger een pakketje over een schutting, dat liep niet goed af voor konijntje Okkie. De video zie je bovenaan dit artikel.

Pakket bij de buren

Wie liever pakketten thuis blijft ontvangen, kan ook dat aangeven in de bezorgvoorkeuren. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of pakketten bij afwezigheid bij buren mogen worden afgeleverd. De voorkeuren zijn op ieder moment aan te passen.