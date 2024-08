Pakje boter wordt binnenkort fors duurder: dit is waarom

De prijs van boter heeft deze week een nieuw record bereikt in Noordwest-Europa, waarbij een ton boter nu maar liefst 7.935 euro kost. Dit betekent dat een vrachtwagen vol boter van 25 ton inmiddels bijna 200.000 euro waard is. Zorgen rondom het blauwtongvirus houden de zuivelmarkt "in hun greep", aldus DCA Market Intelligence.

Het blauwtongvirus heeft zich de afgelopen weken snel verspreid, met inmiddels 6.384 getroffen locaties in Nederland, volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook in Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn uitbraken vastgesteld.

Signalen van dalende melkproductie

DCA Market Intelligence stelt dat de eerste signalen wijzen op een flinke teruggang van de melkproductie in de getroffen landen, "hoewel een inschatting nu nog moeilijk te maken is". Dit drijft de boterprijzen op, en volgens het marktbureau zal de impact hiervan over een paar maanden ook in de winkels merkbaar zijn.

Het vorige record van de boterprijs dateert uit 2022, toen de prijzen flink stegen door de oorlog in Oekraïne.

Hart van Nederland/ANP