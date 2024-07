'Frietjes worden duurder: van 2,50 euro naar bijna 3 euro'

Je puntzak friet wordt nóg duurder. Door hevige regenval pakken de aardappeloogsten namelijk slecht uit. En daarbij zorgen tekorten aan zonnebloemolie ook voor een hogere prijs. Een frietje zonder saus kost nu al bijna 3 euro, meldt De Telegraaf. Voorheen kostte een frietje gemiddeld 2,50 euro.

"De prijs is de laatste tijd echt omhoog geveerd", zegt Sjoerd van leverancier Friethoes tegen de krant. "Door slechte oogsten hadden boeren te weinig tijd om de aardappels eruit te halen."

In totaal zijn er volgens het handelsplatform voor aardappelhandel zo'n 650 duizend ton aardappelen verloren geraakt op de akkers. Als gevolg daarvan steeg de aardappelprijs in Nederland met 370 euro per ton. De hoogste prijs ooit.

België

Niet alleen in ons land hebben we te maken met deze prijsstijgingen. In België is de prijs gestegen naar ruim 600 euro per ton. Daar ligt het aan de slechte oogst van vorig jaar.

De prijs voor friet hier in Nederland zal vanwege de regenachtige weken ook dit najaar en volgend jaar doorstijgen. "Maar we moeten optimistisch blijven", zegt De Vries van LTO tegen De Telegraaf. "Het kan nog meezitten. In september en oktober kun je er pas wat meer over zeggen."