Olijfolie binnenkort mogelijk goedkoper dankzij goede oogst in Zuid-Europa

Goed nieuws voor liefhebbers van olijfolie: de prijs in de supermarkt kan binnenkort mogelijk weer gaan zakken. De olijvenoogst in Spanje, de grootste olijfolieproducent ter wereld, verloopt dit jaar veel beter dan de slechte oogst van vorig jaar. Ook Griekenland meldt een forse stijging in de productie, wat zorgt voor optimisme in de sector.

Soms heeft de klant aan de pomp per ongeluk een gigantisch voordeel, zoals toen het helemaal mis ging bij een tankstation in Heteren, zie je in bovenstaande video.

In Spanje verwacht het landbouwministerie dat er dit jaar bijna 1,3 miljoen ton olijven kan worden geoogst. Dat is een stijging van maar liefst 48 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Griekenland zit de productie in de lift, van 150.000 ton naar 230.000 ton olijfolie. Terwijl Spanje en Griekenland op herstel koersen, blijft Italië worstelen: daar wordt zelfs een verdere daling van de productie verwacht.

De effecten van de grotere oogsten zijn al zichtbaar. In Duitsland verlaagde supermarktketen ALDI eind oktober de prijs van zijn olijfoliehuismerk van 8,99 naar 6,79 euro. De prijs van biologische olijfolie daalde van 9,99 naar 6,95 euro. Ook andere Duitse supermarkten volgden met prijsverlagingen.

Nog geen zichtbare daling in Nederland

In Nederland steeg de prijs van olijfolie de afgelopen jaren flink. Of de prijs hier binnenkort ook zal dalen, is nog niet duidelijk. De ontwikkelingen in Zuid-Europa bieden in elk geval hoop voor consumenten die baalden van de dure flesjes in het schap.

ANP