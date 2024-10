Nieuwe 5G-thuisinternet van Odido zet mogelijk prijzenoorlog in gang

Ondanks dat je onbeperkt kunt streamen op je telefoon, blijft vast internet thuis voor veel mensen onmisbaar. Maar de kosten voor zo'n verbinding zijn hoog, concludeerde de Consumentenbond afgelopen juli. Provider Odido komt maandag met een nieuw product dat flink goedkoper is dan Ziggo en KPN. ABN AMRO denkt dat dit goed nieuws is voor consumenten. "Er valt nu meer te kiezen."

Wil jij ook het laatste nieuws van Hart van Nederland op je startscherm? In de video bovenaan dit artikel zie je hoe dat moet.

Thuis internetten kan via de tv-kabel, koperkabel of glasvezel. Vanaf maandag kan het ook via een 5G-verbinding voor thuis via Odido. Met deze nieuwe dienst, Klik & Klaar Internet, wil de provider concurreren met KPN en Ziggo. Voor 25 euro per maand ligt de prijs flink lager dan bij andere providers.

Zorgt dit voor een internet-prijzenoorlog? Volgens ABN AMRO is het in ieder geval goed nieuws voor consumenten. "Voor de consument is dit goed nieuws," zegt Mario Bersem, econoom bij de bank, tegen NU.nl. "Er zijn meer aanbieders en dus meer keuze. Dat betekent vooruitgang in de economie."

Te veel betalen

De Consumentenbond concludeerde afgelopen juli dat consumenten al jaren te veel betalen voor internet door de dominante posities van KPN en Ziggo. De consumentenorganisatie ziet "tal van aanwijzingen" van te weinig marktwerking en te hoge prijzen en roept marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) op om in te grijpen. Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar concludeerde dat de internetmarkt volledig op slot zit.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Ziggo gaat dit merken'

Vooral Ziggo zal merken dat Odido een sterke nieuwe concurrent is, zegt telecomexpert Tim Poulus van Telecompaper tegen NU.nl. Veel Ziggo-klanten betalen tussen de 50 en 100 euro per maand voor internet en entertainmentdiensten. "Zo'n goedkoop internetabonnement kan ervoor zorgen dat Ziggo-klanten eens kritisch naar hun abonnement gaan kijken," zegt Poulus.

Duurder dan andere landen

Eerder dit jaar bleek ook al dat we in Nederland ten opzichte van andere Europese landen behoorlijk veel betalen voor ons thuisinternet. Dat onderzocht vergelijkingssite Pricewise. Een internetabonnement van 100 Mbps kost in Nederland gemiddeld 43 euro per maand. In Italië kost zo'n abonnement 29 euro per maand. In België betalen mensen ongeveer hetzelfde als in Nederland, ruim 41 euro. Polen en Roemenië zijn het goedkoopst, met internetprijzen van 11,35 en 11,99 euro per maand.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland - NU.nl - ANP