Let op je kassabon: bij deze supermarkten kloppen prijzen vaak niet

Supermarkten gaan nog altijd regelmatig de fout in met hun prijzen. Vooral bij Vomar, Jumbo en DekaMarkt komen de prijzen op de kassabon niet overeen met die in de winkel. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond. Vooral papieren aanbiedingsborden blijken voor problemen te zorgen.

De Consumentenbond bezocht vijf filialen van elf verschillende supermarktketens. Per winkel werden 25 aanbiedingen met papieren prijskaartjes gecontroleerd. Bij Vomar bleek 18 procent van de prijzen niet te kloppen, gevolgd door Jumbo (14 procent) en DekaMarkt (11 procent). Bij andere supermarkten lag het percentage tussen de 6 en 9 procent. Albert Heijn en Lidl, die voornamelijk elektronische prijskaartjes gebruiken, maakten vrijwel geen fouten.

Supermarkten grijpen in

Vorig jaar maakte de Consumentenbond al afspraken met Albert Heijn, Jumbo en Plus om kassabonfouten tegen te gaan. Toch bleken bij Jumbo opnieuw veel papieren aanbiedingsborden verkeerde prijzen te vermelden. Na contact met de Consumentenbond verwijderde de keten foutgevoelige borden op groente- en fruitafdelingen. Ook Vomar haalde papieren aanbiedingsborden weg.

Jumbo voert daarnaast zijn juisteprijsgarantie opnieuw in. Klanten krijgen een product gratis als de prijs op de kassabon afwijkt van die in de winkel. Ook Albert Heijn, DekaMarkt, Hoogvliet, Nettorama en Vomar hebben zo'n regeling.

Aldi, Dirk, Lidl en Plus gaan binnenkort eveneens een prijsgarantie invoeren. Alleen Poiesz weigert dat, ondanks de kassabonfouten die ook daar voorkomen.