Wie zondagmiddag nog wil winkelen in de Mall of the Netherlands in Leidschendam, kan de auto beter thuislaten. Alle parkeerplaatsen bij het winkelcentrum zijn bezet en op de toegangswegen staan lange files. De gemeente roept bezoekers daarom op niet meer met de auto te komen.

Volgens de gemeente Leidschendam-Voorburg zorgt de combinatie van het regenachtige weer en het Black Friday-weekend voor de enorme drukte. Afgelopen week werd er al gewaarschuwd voor extra verkeersdrukte rond het winkelcentrum vanwege de koopjes en de naderende feestdagen. Wie nog wil profiteren van de aanbiedingen, is volgens de gemeente van harte welkom op de fiets, met een (deel)scooter of met het openbaar vervoer.