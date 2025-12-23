Kerstboodschappen nodig? Dit zijn de goedkoopste supermarkten

De prijzen van veel budgetboodschappen zijn het afgelopen jaar gedaald, terwijl A-merken juist duurder zijn geworden. Vooral koffie en chocolade springen eruit met stevige prijsstijgingen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Consumentenbond onder de grootste supermarktketens van Nederland.

Voor het onderzoek vergeleek de Consumentenbond de prijzen van 118 dagelijkse producten bij dertien grote supermarkten. Het ging om producten die door supermarkten zelf worden gepresenteerd als het goedkoopste alternatief voor A-merken, zoals huismerken en aparte budgetmerken. De prijzen werden zowel in winkels als online gecontroleerd.

Goedkoopste supermarkten

Uit de meting komt naar voren dat Dirk en Nettorama gemiddeld de goedkoopste supermarkten zijn voor budgetboodschappen. Aldi en Lidl delen de derde plaats. Opvallend is dat Aldi vorig jaar nog samen met Dirk bovenaan stond. Albert Heijn ligt met zijn budgetassortiment net boven het gemiddelde. Poiesz blijkt opnieuw de duurste supermarkt voor deze producten.

Hoewel de prijsverschillen bij veel producten beperkt zijn, zijn er ook duidelijke uitschieters. Bij verse melk, rijst en pasta maakt het weinig uit waar consumenten hun boodschappen doen. Bij andere productgroepen, zoals koffie, thee, frisdrank en drogist- en huishoudelijke artikelen, lopen de verschillen juist flink op. Zo kost een fles badkamerreiniger bij Nettorama 1,19 euro, terwijl een vergelijkbaar product bij Aldi en Lidl 2,19 euro kost. Ook bij koffie zijn de verschillen groot: een kilo espressobonen kost bij de meeste supermarkten 9,99 euro, maar bij Albert Heijn en Plus 12,99 euro.

Dit zijn de producten met de scherpste prijsdalingen en -stijgingen van huismerken: In prijs gedaald: Vissticks 450 gr -44% Shampoo Iedere Dag 500 ml -41% Afwasmiddel Geconcentreerd 500 ml -41% Allesreinigerdoekjes Citroen 80 st -37% Cola Regular 1500 ml -35% Allesreiniger 1250 ml -33% Macaroni 1000 gr -30% Ketchup 500 ml -28% Appelmoes 710 gr -28% Vaatwastabletten All-in-one -26% In prijs gestegen: Chocoladevlokken Melk 300 gr +45% Filterkoffie Rood 500 gr +42% Koffiebonen Rood 1000 gr +34% Rundergehakt 1000 gr +33% Koffiebonen Espresso 1000 gr +23% Chocoladehagelslag Melk 600 gr +23% Slasaus Naturel 500 ml +23% Scharreleieren M/L 12 st +22% Sinaasappelsap uit sapconcentraat 100% +18% Kipfilet 1 ster +10%

Per saldo zijn budgetboodschappen gemiddeld zo’n 5 procent goedkoper geworden dan een jaar geleden. De prijzen van onder meer vissticks, shampoo en afwasmiddel daalden. Tegelijkertijd werden vooral koffie en chocolade juist duurder.

A-merken

Bij A-merken is het beeld omgekeerd. Daar steeg het grootste deel van de prijzen, met een gemiddelde stijging van 4 procent. Budgetproducten zijn daarmee gemiddeld 57 procent goedkoper dan A-merken, tegenover 54 procent vorig jaar.

Dit zijn de producten met de scherpste prijsdalingen en -stijgingen van A-merken: In prijs gedaald: Grand'Italia Spaghetti Tradizionali 500 gr -25% Bonne Maman Abrikozen Confiture 370 gr -23% Iglo Spinazie á la Crème 750 gr -14% Lassie Witte Toverrijst 750 gr -13% Iglo Vissticks MSC 420 gr -12% Lassie Zilvervliesrijst 750 gr -10% Bolletje Volkoren Beschuit 13 st -10% Grand'Italia Penne 500 gr -6% Bertolli Olijfolie Extra Vierge 750 ml -4% Campina Slagroom 250 ml -4% In prijs gestegen: De Ruijter Hagelslag Melk 390 gr +34% Douwe Egberts Espressobonen 1000 gr +30% Robijn Wasmiddel Geconcentreerd 22 wb +26% WC Eend Nr. 1 Ontkalker 750 ml +25% De Ruijter Chocoladevlokken Melk 200 gr +25% Heinz Tomatenketchup 400 ml +20% Calvé Mayonaise 650 ml +20% Appelsientje Sinaasappelsap 1500 ml +19% Douwe Egberts Snelfilter Rood 500 gr +19% Douwe Egberts Koffiebonen Rood 1000 gr +18%

Net als in eerdere jaren constateert de Consumentenbond ook opnieuw krimpflatie, vooral bij chocoladeproducten. Zo werd een pak De Ruijter chocoladevlokken kleiner, van 300 naar 200 gram, terwijl de prijs per kilo alsnog met 25 procent steeg. Ook een reep Verkade melkchocolade werd kleiner en per kilo duurder. Bij Milka kromp een reep met hele hazelnoten, terwijl de prijs gelijk bleef.