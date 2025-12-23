Kerstboodschappen nodig? Dit zijn de goedkoopste supermarkten

Kopen en besparen
Vandaag, 09:30
De prijzen van veel budgetboodschappen zijn het afgelopen jaar gedaald, terwijl A-merken juist duurder zijn geworden. Vooral koffie en chocolade springen eruit met stevige prijsstijgingen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Consumentenbond onder de grootste supermarktketens van Nederland.
Voor het onderzoek vergeleek de Consumentenbond de prijzen van 118 dagelijkse producten bij dertien grote supermarkten. Het ging om producten die door supermarkten zelf worden gepresenteerd als het goedkoopste alternatief voor A-merken, zoals huismerken en aparte budgetmerken. De prijzen werden zowel in winkels als online gecontroleerd.
Uit de meting komt naar voren dat Dirk en Nettorama gemiddeld de goedkoopste supermarkten zijn voor budgetboodschappen. Aldi en Lidl delen de derde plaats. Opvallend is dat Aldi vorig jaar nog samen met Dirk bovenaan stond. Albert Heijn ligt met zijn budgetassortiment net boven het gemiddelde. Poiesz blijkt opnieuw de duurste supermarkt voor deze producten.
Waarom zijn boodschappen zo duur? In de video hieronder leggen supermarkten dat uit aan de Tweede Kamer:
Hoewel de prijsverschillen bij veel producten beperkt zijn, zijn er ook duidelijke uitschieters. Bij verse melk, rijst en pasta maakt het weinig uit waar consumenten hun boodschappen doen. Bij andere productgroepen, zoals koffie, thee, frisdrank en drogist- en huishoudelijke artikelen, lopen de verschillen juist flink op. Zo kost een fles badkamerreiniger bij Nettorama 1,19 euro, terwijl een vergelijkbaar product bij Aldi en Lidl 2,19 euro kost. Ook bij koffie zijn de verschillen groot: een kilo espressobonen kost bij de meeste supermarkten 9,99 euro, maar bij Albert Heijn en Plus 12,99 euro.
Per saldo zijn budgetboodschappen gemiddeld zo’n 5 procent goedkoper geworden dan een jaar geleden. De prijzen van onder meer vissticks, shampoo en afwasmiddel daalden. Tegelijkertijd werden vooral koffie en chocolade juist duurder.
Bij A-merken is het beeld omgekeerd. Daar steeg het grootste deel van de prijzen, met een gemiddelde stijging van 4 procent. Budgetproducten zijn daarmee gemiddeld 57 procent goedkoper dan A-merken, tegenover 54 procent vorig jaar.
Net als in eerdere jaren constateert de Consumentenbond ook opnieuw krimpflatie, vooral bij chocoladeproducten. Zo werd een pak De Ruijter chocoladevlokken kleiner, van 300 naar 200 gram, terwijl de prijs per kilo alsnog met 25 procent steeg. Ook een reep Verkade melkchocolade werd kleiner en per kilo duurder. Bij Milka kromp een reep met hele hazelnoten, terwijl de prijs gelijk bleef.
