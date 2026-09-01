Een Duits dorp in Nederland? Voor de prijzen moet je naar Gendt

Wat doe je als Nederlandse ondernemer als er prijsstunters in je dorp komen en je zo dicht bij de Duitse grens zit dat je klanten allemaal daarnaartoe rijden om er goedkoop boodschappen te scoren? Nou, in het geval van het Gelderse Gendt heeft een aantal winkeliers gewoon de prijzen 'Duits' gemaakt, oftewel een stuk goedkoper. En met succes, want de klandizie trekt gigantisch aan.

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Enorme Duitse schnitzels. Dat is wat nu prominent op de kaart staat bij cafetaria Lingewaard. Uitbater Danny Briese is door het dolle heen, want zijn zaak zit sinds die verandering op het menu vaak afgeladen vol. "Het is een groot succes. Van 15 per week naar 130 per dag! Mensen staan in de rij, het is niet normaal en in het weekend zitten we ramvol. Het heeft echt ons volledige concept op de kop gezet."

Eerst een grap, later serieus

Iets verderop is ook Melissa van de DA-drogist erg blij met de toegenomen drukte. Ze heeft een gangpad, precies bij de ingang om zo klanten te lokken, compleet omgetoverd tot een schap met lage Duitse prijzen. "We noemen het de Duitse straat hier", zegt ze grappend. "Het was eerst als grap bedoeld, maar toen bleek het goed te werken en werd het serieus." Ze was de eerste zaak die begon met de lage prijzen, om een budgetsupermarkt in de buurt en de Duitsers iets verderop het hoofd te kunnen bieden.

Maar niet iedere ondernemer kan meedoen met het 'Duitse dorp', weet Theo Basten van de ondernemersvereniging Gek op Gendt. "Er zijn ook nog heel wat winkeliers die normale prijzen hanteren, ook omdat ze het soms gewoon moeten. Denk aan iemand die alcohol verkoopt." Toch is hij er in het algemeen erg over te spreken. "Dat deze ondernemers dit doen is wel echt leuk, ik waardeer hun enthousiasme heel erg."