Nieuwe koopzegelregels zorgen voor storm aan kritiek op Albert Heijn

De aangekondigde wijziging van het koopzegelprogramma van Albert Heijn zorgt dinsdag voor veel onvrede onder klanten. Op sociale media laten veel mensen weten dat zij minder enthousiast zijn over het sparen als het straks langer duurt om een vol koopzegelboekje te krijgen.

Vanaf 7 september sparen klanten zonder AH Premium één koopzegel per twee euro aan boodschappen. Nu is dat nog één zegel per euro. Ook Premium-klanten gaan minder snel sparen. Zij krijgen straks één koopzegel per euro, waar dat nu nog twee zegels per euro zijn. Voor beide groepen duurt het daardoor twee keer zo lang voordat een koopzegelboekje vol is.

De koopzegels worden door veel mensen gebruikt als handig spaarpotje, maar wat zijn nog meer goede manieren om te sparen? Dat zie je in de video bovenaan.

Veel mensen schrijven dat zij stoppen met koopzegels sparen. Sommigen willen eerst hun huidige boekje volmaken. Ook zeggen meerdere Premium-klanten dat zij hun abonnement willen opzeggen. "Dan stop ik ermee", schrijft een lezer. Een ander reageert: "Als mijn boekje vol is, ben ik er klaar mee."

Spaarprogramma's bij andere supermarkten

Veel reageerders wijzen op spaarprogramma's van andere supermarktketens. Bij Jumbo kunnen klanten digitale koopzegels sparen. Voor elke euro aan boodschappen kunnen zij een koopzegel van 10 cent kopen. Een volle spaarkaart met 25 koopzegels levert 4 procent rente op. Een volle kaart kan je aan de kassa verrekenen met de boodschappen of uit laten betalen.

Bij Vomar kunnen klanten met een Klant-is-Koning-kaart voor elke 10 cent aan boodschappen een kooppunt van 1 cent kopen. Bij het opnemen van het gespaarde saldo ontvangen zij 6 procent premie. Hier kan je een volle kaart ook gebruiken om (deels) je boodschappen mee te betalen of om het contant uit te laten keren.

Ook PLUS wordt vaak genoemd. Daar kunnen klanten voor iedere euro aan boodschappen een PLUSpunt van 2 cent kopen. Een volle spaarkaart bestaat uit 200 PLUSpunten. Daarvoor is 4 euro ingelegd en bij inlevering is de kaart 6 euro waard. Je kunt er ook voor kiezen om je uit te laten betalen in contanten.