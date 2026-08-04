Albert Heijn past koopzegels aan: sparen duurt straks twee keer zo lang

Klanten van Albert Heijn sparen vanaf 7 september minder snel koopzegels. Dat meldt de supermarktketen op de website. Nu krijg je bij elke euro aan boodschappen één koopzegel. Vanaf 7 september is dat één koopzegel per twee euro aan boodschappen. De rente op het koopzegelprogramma blijft zes procent.

Klanten met AH Premium blijven twee keer zo snel koopzegels sparen. Dat betekent dat zij vanaf 7 september bij iedere twee euro aan boodschappen twee koopzegels ontvangen.

De koopzegels worden door veel mensen gebruikt als handig spaarpotje, maar wat zijn nog meer goede manieren om te sparen? Dat zie je in de video bovenaan.

Door de wijziging duurt het langer voordat een koopzegelboekje vol is. Klanten zonder AH Premium moeten daardoor twee keer zoveel besteden om hetzelfde aantal koopzegels te sparen.

Rente blijft 6 procent

Heb je 490 koopzegels gespaard, dan heb je een vol koopzegelboekje met een waarde van 49 euro. Lever je dat in bij een Albert Heijn-winkel of bij een online bestelling, dan krijg je 52 euro uitbetaald of verrekend met je boodschappen.