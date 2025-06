Banken gaan minder vragen stellen bij gebruik van contant geld

Banken gaan hun klanten minder snel vragen stellen bij het gebruik van cash. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dit afgesproken in overleg tussen banken, toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en ondernemersorganisaties.

Zolang het niet om grote bedragen gaat en er geen andere risico's op witwassen spelen, hoeven mensen geen extra vragen meer te verwachten. Ook is een transactie met een biljet van 200 euro niet meer meteen aanleiding voor banken om vragen te stellen.

We betalen steeds minder vaak contant, en daar maken criminelen misbruik van. In de video hieronder laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat jij slachtoffer wordt:

2:19 Hart van Nederland legt uit: wat is bankpasfraude?

'Als vervelend ervaren'

Volgens de banken worden hun verzoeken om informatie en documentatie nu vaak als vervelend ervaren. Toch moeten ze extra alert zijn bij contante transacties. In sectoren waar een hoger risico op witwassen bestaat, verandert er daarom weinig.

De banken bepalen zelf het exacte bedrag waarbij ze geen vragen stellen. De NVB oppert bijvoorbeeld 20.000 euro per jaar voor particulieren en 30.000 euro voor bedrijven.

ANP