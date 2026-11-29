Waar de meeste mensen het bij één kerstboom houden, pakt Britt Herpst uit Bergschenhoek het een stuk groter aan. In haar ouderlijk huis staan inmiddels maar liefst 21 kerstbomen. En daar blijft het niet bij, want ook dit jaar komt er weer eentje bij.

De kerstliefde zit diep bij Britt en haar ouders. Samen maken ze er ieder jaar een feestje van om alle bomen op te tuigen. De kerstbomen staan verspreid door het huis en zelfs in de tuin. Sommige hangen ondersteboven aan het plafond en er is zelfs een halve kerstboom te vinden.

Prijskaartje

Waarom zoveel bomen? Voor Britt is het antwoord simpel. "Maar ik zeg dan eigenlijk: waarom niet? Wat houdt je tegen om er niet 21 of 22 neer te zetten? Het is alleen maar gezellig, met de lichtjes en gezelligheid van kerst."

Aan de verzameling hangt inmiddels wel een flink prijskaartje. Britt schat dat het gezin in totaal al meer dan 10.000 euro heeft uitgegeven aan de kerstbomen en bijbehorende versiering. Dat bedrag is opgebouwd over een periode van ruim tien jaar. Na de feestdagen verdwijnt alles weer netjes naar zolder. Daar staan inmiddels zo'n 35 kratten met kerstspullen opgeslagen.