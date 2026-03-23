Jongeren onwel na eten spacecake met te veel drugs in Wassenaar

De politie in Wassenaar heeft zondagochtend een jongen aangetroffen die "zwalkend over straat liep met een fiets aan zijn hand". Dat meldt de politie op Facebook. Al snel werd duidelijk wat er met de jongen aan de hand was. "Hij had samen met zijn vrienden spacecake gegeten", aldus de politie. "En dat ging niet goed."

De jongen was zo onder invloed dat hij door een ouder is opgehaald. In de woning waar de jongen met zijn vrienden had afgesproken, bleken nog twee andere personen aanwezig die duidelijk onder invloed waren. Volgens de politie waren ze "helemaal in space" en bleek een deel van de groep minderjarig te zijn.

Zes keer de gebruikelijke dosis drugs

De grote boosdoener werd door agenten al snel aangetroffen. De cake bleek zes keer de gebruikelijke dosis drugs te bevatten, waardoor de jongeren onwel waren geworden. Van de cake was nog maar weinig over, meldt de politie. Naast de cake troffen agenten ook een toilet vol braaksel aan, wat waarschijnlijk het gevolg is van het eten van de cake.

"Dit incident laat zien hoe onvoorspelbaar en heftig de effecten van drugs kunnen zijn, zeker bij onduidelijke doseringen", aldus de politie op Facebook. "Gebruik dit soort middelen niet, het kan grote risico's met zich meebrengen voor je gezondheid en veiligheid."