Vijf verdachten op heterdaad betrapt op droppen cocaïne bij Neeltje Jans

Vijf mannen zijn zondag opgepakt na een grote operatie op de Noordzee bij Neeltje Jans. Ze werden op heterdaad betrapt bij een drugsoverdracht waarbij honderden kilo's cocaïne in zee werden gegooid en opgepikt door een snelle boot. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De actie werd uitgevoerd door het HARC-NZKG-team, samen met de Kustwacht. De verdachten werden aangehouden nadat duidelijk werd dat er een grote partij cocaïne via zee werd overgedragen.

Wat is het HARC-NZKG-team? Het Hit And Run Cargo (HARC) team is een samenwerking tussen de douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Dit team richt zich op grote onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit en drugssmokkel in en rond de Rotterdamse haven. De operatie op de Noordzee werd uitgevoerd door het HARC-team Noordzeekanaalgebied (NZKG). In dat team werken politie, douane en de FIOD samen om drugssmokkel via havens en scheepvaart tegen te gaan.

De vijf verdachten zijn tussen de 34 en 61 jaar oud. Ze komen uit Almere, Oostzaan, Beverwijk en Haarlem.

Drop-off-methode op zee

De mannen maakten volgens het onderzoek gebruik van de zogenoemde drop-off-methode. Daarbij worden pakketten drugs vanaf een groot zeeschip in zee gegooid. Vervolgens worden de pakketten opgehaald door kleinere en snelle boten. Die varen naar de plek waar de drugs in het water liggen en halen ze binnen korte tijd op. Zo proberen smokkelaars controles in havens te omzeilen.

Tijdens de actie kon de partij cocaïne in beslag worden genomen. Het gaat volgens de autoriteiten om honderden kilo's drugs.

Snelle motorboot

Naast de arrestaties is ook een snelle motorboot in beslag genomen. Volgens onderzoekers bestaat het vermoeden dat de boot via een schijnconstructie is aangeschaft. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Ook wordt verder gekeken naar de in beslag genomen drugs.