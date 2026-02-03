Volg Hart van Nederland
Standbeeld voor de frikandel? Dit plan krijgt zelfs politieke steun

Eten

Vandaag, 12:36

Dordrecht roept bij veel mensen beelden op van schilder Albert Cuyp en de gebroeders De Witt. Maar volgens Dordtenaar Tjarco van Raalte (38) mist de stad nog een heel ander icoon: de frikandel. Hij vindt dat de snack een eigen standbeeld verdient. Dat vertelt hij dinsdag bij De 538 Ochtendshow.

Tjarco neemt zijn plan serieus. Hij wil met een petitie, stemrondes en de hulp van kunstenaars en kinderen komen tot een ontwerp dat echt bij Dordrecht past.

Het hele verhaal hoor je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

