Dit is waarom Coca-Cola en Fanta anders smaken op vakantie

Wie op vakantie Coca-Cola of Fanta bestelt, heeft het vast wel eens gemerkt: het smaakt anders dan thuis. Soms is de kleur opvallend anders, heeft het drankje minder prik, of smaakt het juist veel zoeter. Hoe kan dat? Radar zocht het uit.

Coca-Cola gebruikt wereldwijd dezelfde basisingrediënten en hetzelfde productieproces voor hun dranken. Toch kan de smaak van land tot land verschillen. Volgens de frisdrankgigant zijn er meerdere factoren die hier invloed op hebben. Zo speelt de temperatuur waarop de drank wordt geconsumeerd een rol, net als het eten waarmee het wordt gecombineerd en hoe de frisdrank wordt bewaard.

Daarnaast legt Coca-Cola uit dat mensen smaak op verschillende manieren ervaren, wat kan beïnvloeden hoe de frisdrank wordt beleefd.

In de favoriete drankjes van kinderen zitten veel suikerklontjes, is te zien in bovenstaande video.

Smaakvoorkeuren en regelgeving

Bij Fanta ligt het net wat anders. Voor deze frisdrank wordt de smaak en samenstelling aangepast aan de lokale voorkeuren. Volgens de fabrikant heeft dit deels te maken met de eisen die per land gelden, maar ook met wat consumenten in een bepaald land lekker vinden. Zo is de Spaanse Fanta bijvoorbeeld veel zoeter en dieper oranje van kleur dan de Nederlandse variant. Dat sluit beter aan bij de smaak van de Spaanse consument.

Naast smaakvoorkeuren speelt ook regelgeving een belangrijke rol. Sommige ingrediënten die in het ene land zijn toegestaan, mogen in een ander land niet worden gebruikt. Hierdoor kan de exacte samenstelling van een frisdrank verschillen, ook al blijft het basisrecept overal hetzelfde.