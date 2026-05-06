Van cheddarkaas tot tonijn: dit zijn de meest misleidende producten van 2026

Vandaag, 09:18

Voedselwaakhond Foodwatch heeft woensdag de genomineerden bekendgemaakt voor het Gouden Windei, de jaarlijkse publieksprijs voor het meest misleidende voedselproduct van het jaar.

Volgens Foodwatch wekken verschillende producten een verkeerde indruk over hun inhoud of kwaliteit. Zo bevat Calvé Cheddarsaus volgens de organisatie slechts 1 procent cheddarkaas, terwijl de verpakking anders doet vermoeden. Ook de Protein Tonijnmoot van John West krijgt kritiek, omdat het hoge eiwitgehalte volgens Foodwatch wordt gepresenteerd als iets bijzonders, terwijl tonijn van nature al veel eiwitten bevat.

'Krimpflatie is slinkse manier om consument te bedonderen', zoals te zien in de video boven dit artikel.

Krimpflatie

Daarnaast ligt Ella’s Kitchen onder vuur vanwege de Crispy Lentil Sticks, die als linzensnack worden verkocht terwijl maïsbloem het belangrijkste ingrediënt zou zijn. Ook Milka is genomineerd vanwege zogenoemde krimpflatie: de bekende chocoladereep ging van 100 naar 90 gram, terwijl de prijs steeg.

Verder zijn Van de Boom Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en 1 de Beste Ice Tea Peach gezamenlijk genomineerd. Volgens Foodwatch bevatten deze producten vooral appelsap of water, terwijl de verpakking de indruk wekt dat peer, citrus of perzik de hoofdingrediënten zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

