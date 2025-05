Nieuwe verpakking Lay's chips in doos leidt tot ophef: 'Krimpflatie'

Lay’s heeft zijn chips in een nieuw jasje gestoken, en dat valt niet bij iedereen in de smaak. De bekende chips, waaronder ook Dorito’s en Bugles, liggen nu ook in een stevige kartonnen doos met een hersluitbare deksel in de winkel. Maar op sociale media regent het kritiek op deze 'snackbox': de inhoud is kleiner, de prijs hoger en de verpakking blijkt voor sommigen ook niet handig.

Producenten verkleinen de inhoud van verpakkingen, maar de prijs blijft hetzelfde of wordt zelfs hoger. Krimpflatie komt steeds vaker voor. In bovenstaande video zie je nog meer voorbeelden.

Een TikTok-video waarin een man verbaasd rondloopt in de supermarkt is inmiddels vele tienduizenden keren bekeken. "Wat is dit? Chips in een trommel. Wat is hier de bedoeling van?", zegt hij. Hij vergelijkt de verpakkingen en ziet een flink prijsverschil: een zak van 170 gram voor 2,05, terwijl de doos 140 gram bevat en 2,59 euro kost. "Moeten we nu allemaal over naar de trommels?"

TikTokker Marlie dacht eerst dat het handig was. "Ik zag het in de winkel en ik dacht, ja, dit is perfect. Je deksel er weer op. Het ziet er gezellig uit, gewoon iets nieuws." Maar haar oordeel verandert snel: “De deksel gaat er dus niet goed op. En dus het is eigenlijk een dikke nee."

'Klassiek staaltje krimpflatie'

Wij vergeleken zelf de prijzen van Lay’s Bugles bij verschillende winkels: een zak van 125 gram kost daar 2,19 euro (17,52 euro per kilo), de nieuwe snackbox van 135 gram daarentegen 2,79 euro. Dat is omgerekend maar liefst 20,67 euro per kilo, ruim drie euro meer per kilo. Het verschil bij Doritos is nog groter: een reguliere zak van 170 gram kost 2,05 euro (ruim 12 euro per kilo), terwijl de snackbox met 140 gram 2,59 euro kost (18,50 euro per kilo), een kleine 6,50 euro verschil.

'Snackspert' Eke Bosman maakt zich zorgen om deze nieuwe verpakking. "Dit begint wel heel duur te worden", zegt hij op TikTok. "Het is natuurlijk handig dat de verpakking dicht kan, maar als je 6,50 euro per kilo meer betaalt voor je chips, wat helemaal hetzelfde is, ja dat is gewoon een klassiek staaltje krimpflatie en dat moeten we eigenlijk niet willen. Ik vind dat jammer."

Onder meer de Albert Heijn prijst de nieuwe ‘snackbox’ juist aan als een vernieuwing: "Je favoriete chips in een snackbox. Wijde opening, hersluitbaar, super stevig en handig voor onderweg. Lekker delen, overal genieten. Ein-de-lijk, dit verandert alles."

We hebben moederbedrijf PepsiCo Benelux om een reactie gevraagd, maar tot op heden bleek niemand bereikbaar voor commentaar. Wanneer zij reageren zullen wij dat in dit artikel verwerken.