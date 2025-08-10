Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hazelnootliefhebbers opgelet: chocopasta en chocoladerepen met noten worden duurder

Hazelnootliefhebbers opgelet: chocopasta en chocoladerepen met noten worden duurder

Eten

Gisteren, 13:59

Link gekopieerd

Hazelnoten zijn fors duurder geworden. Dit kan betekenen dat je favoriete chocopasta of hazelnootrepen een stuk duurder worden. Door flinke vorstschade in Turkije, de grootste hazelnotenproducent ter wereld, zijn de groothandelsprijzen dit seizoen met ruim 35 procent gestegen.

Uit de gegevens van het Amsterdamse grondstoffenplatform Vesper blijkt dat een ton Turkse hazelnoten inmiddels zo’n 9400 euro kost. Dat is ruim een derde meer dan begin dit jaar. Turkije is doorgaans goed voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde hazelnootproductie.

De prijsstijging is een gevolg van het koude weer in april wat een groot deel van de Turkse oogst de das om deed. Volgens de Turkse landbouwminister Ibrahim Yumakli was het een van de zwaarste vorstperiodes in de geschiedenis van het land. Klimaatverandering speelt volgens experts een grote rol: extremere weersomstandigheden zorgen steeds vaker voor oogstproblemen en prijsschommelingen.

Chocopasta en notenreep duurder

De prijzen voor chocolade-hazelnootproducten stijgen al enige tijd. De cacaoprijzen gaan namelijk ook al een tijd hard omhoog. Toch zal de prijsstijging vooral voelbaar in producten waar hazelnoten en cacao samenkomen, zoals chocola met hazelnoten of chocopasta.

Fabrikant Ritter Sport spreekt van een 'dubbele grondstoffenklap' door de stijgende hazelnoot- én cacaoprijzen. En de verwachting is dat dit niet zal afnemen in de toekomst.

Ook Nutella-maker Ferrero, die naar schatting ongeveer een derde van alle hazelnoten wereldwijd inkoopt, zal worden getroffen door de slechte oogst. Het bedrijf haalt hazelnoten niet alleen uit Turkije, maar ook uit landen als Italië en de VS. Over de impact op de prijzen wil Ferrero voorlopig niets zeggen.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Chocoladebedrijf maakt chocola veel duurder vanwege hoge cacaoprijs
Chocoladebedrijf maakt chocola veel duurder vanwege hoge cacaoprijs
Benzine nu goedkoper: volle tank scheelt al snel 3 euro
Benzine nu goedkoper: volle tank scheelt al snel 3 euro
Leven in Nederland weer duurder: vooral te zien in het winkelmandje
Leven in Nederland weer duurder: vooral te zien in het winkelmandje

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.