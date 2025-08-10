Hazelnootliefhebbers opgelet: chocopasta en chocoladerepen met noten worden duurder

Hazelnoten zijn fors duurder geworden. Dit kan betekenen dat je favoriete chocopasta of hazelnootrepen een stuk duurder worden. Door flinke vorstschade in Turkije, de grootste hazelnotenproducent ter wereld, zijn de groothandelsprijzen dit seizoen met ruim 35 procent gestegen.

Uit de gegevens van het Amsterdamse grondstoffenplatform Vesper blijkt dat een ton Turkse hazelnoten inmiddels zo’n 9400 euro kost. Dat is ruim een derde meer dan begin dit jaar. Turkije is doorgaans goed voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde hazelnootproductie.

De prijsstijging is een gevolg van het koude weer in april wat een groot deel van de Turkse oogst de das om deed. Volgens de Turkse landbouwminister Ibrahim Yumakli was het een van de zwaarste vorstperiodes in de geschiedenis van het land. Klimaatverandering speelt volgens experts een grote rol: extremere weersomstandigheden zorgen steeds vaker voor oogstproblemen en prijsschommelingen.

Chocopasta en notenreep duurder

De prijzen voor chocolade-hazelnootproducten stijgen al enige tijd. De cacaoprijzen gaan namelijk ook al een tijd hard omhoog. Toch zal de prijsstijging vooral voelbaar in producten waar hazelnoten en cacao samenkomen, zoals chocola met hazelnoten of chocopasta.

Fabrikant Ritter Sport spreekt van een 'dubbele grondstoffenklap' door de stijgende hazelnoot- én cacaoprijzen. En de verwachting is dat dit niet zal afnemen in de toekomst.

Ook Nutella-maker Ferrero, die naar schatting ongeveer een derde van alle hazelnoten wereldwijd inkoopt, zal worden getroffen door de slechte oogst. Het bedrijf haalt hazelnoten niet alleen uit Turkije, maar ook uit landen als Italië en de VS. Over de impact op de prijzen wil Ferrero voorlopig niets zeggen.

