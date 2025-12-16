Gezond eten bespaart miljoenen, toch verliest deze voedselmarkt subsidie

Gezond eten is belangrijk, daar zijn we het inmiddels wel over eens. Maar gezond eten kan ook flink wat kosten. Gelukkig zijn er voor mensen met een smalle beurs plekken zoals Helen's Free Food Market in Amsterdam. Daar kunnen mensen gratis verse producten ophalen. Toch is de toekomst van deze voedselmarkt onzeker: in 2026 is er waarschijnlijk geen subsidie meer.

Elke dinsdag kunnen bewoners van Amsterdam-Noord die moeite hebben om rond te komen, hier gratis eten ophalen. Het gaat om producten die anders zouden worden weggegooid. En dat zulke initiatieven werken, blijkt ook uit cijfers die in opdracht van de gemeente Amsterdam zijn opgesteld.

De 32 voedselinitiatieven in Noord bereiken samen zo'n 1900 huishoudens met een minimuminkomen. Ze leveren de samenleving zo'n 15 miljoen euro aan maatschappelijke waarde op, terwijl de kosten slechts 1,7 miljoen bedragen.

Geen goede regeling

"Als je weinig hebt geef je je geld niet uit aan mooi fruit, dingen zoals mango. Laatst had ik palmkool, Italiaanse zwarte kool. Dat had ik zelf nooit gekocht", zegt Mariska met een lach. Ze is zowel klant als vrijwilliger bij Helen's Free Food Market. "Als je er niet voor hoeft te betalen is het geweldig."

De markt werd vijf jaar geleden opgezet door Helen van der Bilt. Terwijl ze druk uitdeelt, zegt ze: "Het is toch een behoorlijke maatschappelijke waarde die we hebben." Maar ze maakt zich zorgen. "Er bestaat geen goede subsidieregeling voor dit soort initiatieven en daar lopen we iedere keer weer tegenaan."

De voedselmarkt, gerund door zo'n 40 vrijwilligers, kreeg onlangs te horen dat er in 2026 geen subsidie meer vrijkomt. Stadsdeel Noord laat weten dat de markt niet binnen de juiste regeling valt, en het potje waaruit betaald zou moeten worden is leeg. Wel heeft het stadsdeel aangegeven samen met de stichting te willen zoeken naar andere mogelijkheden.