Steeds meer scholen stoppen met uitdelen traktaties: 'Niet voor iedereen haalbaar'

Beleid

Vandaag, 20:22 - Update: 1 uur geleden

Vrolijk versierde traktaties zoals een kleurrijke fruitegel, zelfgebakken cupcakes of spekspiesjes: ze worden steeds minder vaak uitgedeeld op basisscholen. De reden? Steeds meer ouders kunnen het niet meer betalen. Om financiële ongelijkheid tegen te gaan, schaffen scholen de traktatie helemaal af. Op openbare Daltonschool De Start gebeurt dat inmiddels al drie jaar: geen traktatie meer, maar een ‘vierkwartier’. Ouders reageren verschillend op deze verandering.

Het feestbeleid maakt volgens het Voedingscentrum een einde aan de discussie over gezonde en ongezonde traktaties én de financiële ongelijkheid die daarbij komt kijken. "Ongezond voedsel is een belangrijk aspect, maar de financiële ongelijkheid is een nog groter aspect", legt Anne Lutgerink uit aan Hart van Nederland.

Trends rondom traktaties

"We zien het steeds vaker: scholen stappen af van traktaties en voeren een feestbeleid in. In plaats van eten uitdelen draait het dan om samen met de klas iets gezelligs doen. Het gaat erom dat er écht een feestje wordt gemaakt."

Lutgerink vertelt dat er ook een bijkomend voordeel aan zit: kinderen hoeven niet meer te weigeren vanwege allergieën of geloofsovertuiging. "Vooral ouders die gewend zijn aan het idee ‘trakteren hoort erbij’, kunnen in het begin wat frictie ervaren. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat traktaties niet voor iedereen haalbaar zijn."

Vierkwartier

"Sinds drie jaar hebben wij het verjaardagsfeestbeleid. We hebben hiervoor gekozen omdat we geen ongezonde traktaties meer wilden en daarnaast een einde willen maken aan de traktatiestress wat betreft de financiële ongelijkheid", vertelt Annemerie Beukema, de directeur van openbare Daltonschool De Start, tegen Hart van Nederland. "Leerlingen mogen nu kiezen voor het vierkwartier en bedenken hoe zij hun verjaardag vieren", legt Beukema uit.

Uit onderzoek van Ouders & Onderwijs komt naar voren dat het grootste deel van de ouders vindt dat verjaardagen op school gevierd moeten worden mét traktaties. 46,8 procent van de ouders vindt dat hier geen beperkende regels voor moeten zijn: zij willen zelf kunnen bepalen wat hun kind trakteert op school. Een kleinere groep ouders vindt dat traktaties alleen gezond mogen zijn.

Door Joep Higler

