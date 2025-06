Ludieke festivalactie Jumbo Oisterwijk zorgt voor ophef: 'Lollies likken beter dan kaakschaatsen'

De nieuwste actie van de Jumbo aan de Pannenschuur in Oisterwijk heeft afgelopen weekend voor veel verbazing gezorgd bij klanten. De supermarkt dacht met ludieke slogans over drugs- en drankgebruik in te spelen op het meerdaagse festival Intents, dat plaatsvond in de gemeente, maar het zorgde juist voor ophef op sociale media.

Boven een mand met lolly's hangt de tekst 'Want lollies likken is beter dan kaakschaatsen!'. Daarnaast worden ook alcoholische shotjes onder de aandacht gebracht met de zin 'Sambuca shotjes want waarom ook niet, voor maar 5 euro'.

Met 'kaakschaatsen' wordt het oncontroleerbaar bewegen en trillen van de kaken bedoeld en is een bekende bijwerking van het gebruik van drugs. Om te voorkomen dat je tanden, lip of wangen hierdoor beschadigen, sabbelen drugsgebruikers op lolly's.

Het aantal mensen dat betrapt wordt met drugs achter het stuur neemt in hoog tempo toe. In bovenstaande video is te zien hoe festivalbezoekers aangesproken worden door voorlichters om ze alert te maken van de gevaren.

Op LinkedIn zorgt de bijzondere reclame voor grote verontwaardiging. "Is dit een onschuldige reclame met een knipoog of normaliseren we hier iets wat niet normaal is?", wordt er geschreven. Volgens anderen moet Jumbo 'zich kapot schamen'.

De actie wordt op Facebook meer gewaardeerd. "Als EHBO instructeur met als als extra aantekening acute zorg voor drank en drugs slachtoffers, moest ik toch wel even stiekem lachen tijdens het boodschappen doen" en "Humor en preventie, super goed gedaan van het team in Oisterwijk!" klinkt het.