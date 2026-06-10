Mogelijk documenten vervalst bij vleesverwerker in Nuenen, NVWA grijpt in

In het Brabantse Nuenen schijnt veel meer mis te zijn met een vleesverwerker dan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eerder constateerde. Afnemers van het bedrijf moeten hamburgers, snacks en soepballen uit de handel halen.

Vele documenten lijken op enorm grote schaal vervalst te zijn, waardoor het onduidelijk is waar de verhitte producten beland zijn.

In april meldde de NVWA al dat het vleesverwerkend bedrijf in Nuenen per direct al zijn producten uit de handel moest halen. Toen ging het om de risicovolste rauwe producten.

Onopgemerkte zaken

Volgens de NVWA werden de kwaliteitsnormen niet nageleefd. "Er werd zeer onzorgvuldig omgegaan met onder andere runderkoppen", beschrijft de NVWA. "Ook bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde." Daardoor zijn er mogelijk bedorven vlees en dierenvoerresten aan de aandacht ontsnapt.

In de onderstaande video is de eerdere aanhouding van de directie van het vleesverwerkend bedrijf in Nuenen, te zien.

0:37 'Ondernemer van het jaar' Nuenen opgepakt voor 'vleesfraude'

Ondanks de zorgen schat de NVWA de kans dat mensen ziek worden erg klein in.