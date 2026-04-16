Bedorven vlees verwerkt: ondernemer van het jaar in Nuenen opgepakt

Vandaag, 15:53 - Update: 3 uur geleden

Twee directeuren en een manager van een vleesverwerkend bedrijf in Nuenen zijn donderdag aangehouden omdat het bedrijf ongeschikt en onveilig vlees zou verhandelen. Ook wordt het bedrijf verdacht van het vervalsen van documenten. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die de erkenning van het bedrijf per direct heeft ingetrokken.

Het bedrijf zou onder meer runderen hebben verwerkt die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. Ook heeft het bedrijf vermoedelijk "soms bedorven vlees verwerkt". Om de illegale praktijken te verbergen, zouden documenten zijn vervalst.

Deze straffen kun je in Nederland krijgen:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Ondernemer van het jaar

De aanhoudingen zijn verricht door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA, de NVWA-IOD. Volgens een correspondent is de directeur aangehouden en werd hij onlangs nog tot 'ondernemer van het jaar' verkozen in Nuenen.

De NVWA spreekt van "vleesfraude". Uit voorzorg is beslag gelegd op bankrekeningen, personenauto's en vrachtwagens. Dat is gedaan zodat winst die met de vermoedelijke illegale praktijken is gemaakt na een veroordeling kan worden afgepakt. Daarnaast hebben rechercheurs bedrijfsadministratie in beslag genomen om de vermoedelijke fraude vast te kunnen stellen.

Het verdachte bedrijf mocht onder andere runderkoppen uitbenen en daarvan gehakt maken, mits dat vlees alleen verkocht werd aan bedrijven om dat verder te verwerken in levensmiddelen. De NVWA vermoedt dat het bedrijf ook leverde aan partijen die zo'n erkenning niet hebben.

De NVWA heeft de ingevroren voorraad vlees van het bedrijf geblokkeerd. Dat betekent dat het niet meer verwerkt of verkocht kan worden. Het aanwezige verse vlees wordt vernietigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

