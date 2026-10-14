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We aten vorig jaar opnieuw minder vlees: alleen kip werd meer gegeten

Eten

Vandaag, 07:33

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Nederlanders eten steeds minder vlees en die trend zet door. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat we vorig jaar opnieuw minder vlees aten. Vooral varkensvlees en rundvlees belandden minder vaak op ons bord. Kip werd juist iets meer gegeten.

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WUR houdt sinds 2005 de vleesconsumptie van Nederlanders bij. Het totale vleesverbruik van Nederlanders was in 2025 67,3 kilo per persoon. Dat is anderhalve kilo lager dan een jaar eerder. Dit is het zogeheten karkasgewicht waarmee de onderzoekers rekenen, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan wordt opgegeten, waardoor Nederlanders gemiddeld zo'n 33,7 kilo vlees aten vorig jaar. In 2024 was dat 34,4 kilo.

Trend zet door

Al een aantal jaar op rij daalt de totale vleesconsumptie in Nederland. De onderzoekers schrijven dat deze trend doorzet. Ook de verschuiving van minder rood vlees eten en meer pluimveevlees zet door. "Vlees eten wordt steeds minder populair. Dat is goed nieuws voor de dieren en het klimaat", schrijft Wakker Dier in een persbericht."

Door ANP

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