Eendenkroos straks op je bord? Dit groene spul zit bomvol eiwitten

"Waterlinzen", zo noemen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) dit gloednieuwe ingrediënt. Maar wat is dat eigenlijk? Nou, dat groene spul dat normaal op de sloten drijft: eendenkroos dus! Langzaam maar zeker wint eendenkroos terrein in de keuken en wordt de kans steeds groter dat je binnenkort een keer waterlinzen op je bord hebt liggen.

Vorig jaar werd al bekend dat eendenkroos officieel door de Europese Unie (EU) werd erkend als voedingsmiddel, tot grote blijdschap van onderzoekers van Wageningen University & Research.

Snoekbaars met eendenkroos jus

Een pionier als het gaat om koken met eendenkroos is chef-kok Jonathan Zandbergen. Hij is gespecialiseerd in het gebruiken van wilde ingrediënten. Zo gebruikt Jonathan bijvoorbeeld ook rozen en paardenbloemen in zijn gerechten.

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Volgens Jonathan past eendenkroos vooral goed bij visgerechten, aangezien het groene spul een nootachtige smaak heeft. Snoekbaars met een jus van eendenkroos is bijvoorbeeld een gerecht dat Jonathan maakt.

Of de Nederlandse consument zit te wachten op een hoopje eendenkroos naast de piepers en de gehaktbal, zie je in de reacties in de video bovenaan dit artikel.

Goedgekeurd door de EU

In 2025 werd eendenkroos officieel erkend als voedingsmiddel door de EU. Onderzoekster Ingrid van der Meer van de WUR werkte meer dan tien jaar aan de ontwikkeling van de "waterlinzen". Volgens haar is het een goede vleesvervanger, omdat het kroos boordevol eiwitten en andere voedingsstoffen zit.

Wel waarschuwt Ingrid voor het plukken van wild eendenkroos uit de sloot. Dat is verontreinigd en niet veilig om te gebruiken. Bij de WUR kweken ze het goedje in een lab en dat is wel toegestaan om als ingrediënt te gebruiken.