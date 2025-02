Jammie, nu ook stamppot en pesto met... eendenkroos

Het is even wennen maar eendenkroos is vanaf nu officieel voedsel. De groene smurrie in het water, ook wel waterlinzen genoemd, mag vanaf nu in de Europese Unie worden verkocht als voedsel voor mensen. Het is de uitkomst van een goedkeuringsproces dat jaren heeft geduurd. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) namen het initiatief om het gewas goedgekeurd te krijgen voor menselijke consumptie.

Eendenkroos op je burger met wormen? De wormenburger rukt op, zie je in bovenstaande video.

Eendenkroos eten heeft volgens de onderzoekers tal van voordelen. Het spul bevat niet alleen veel vitaminen en mineralen, maar heeft ook een hoog eiwitgehalte. De opbrengst per hectare is zeer hoog en voor de teelt is weinig ruimte nodig. "Omdat ze in een gesloten omgeving op een laagje water groeien, is geen landbouwgrond nodig", voegt onderzoeker Ingrid van der Meer eraan toe. Mede daardoor zijn waterlinzen ook erg milieuvriendelijk.

Even aan wennen

Over waar de eendenkroos allemaal voor kan dienen hebben de wetenschappers al diverse ideeën. Maar daar moet je wellicht wel nog even aan wennen. Volgens de onderzoekers kunnen waterlinzen prima worden verwerkt in bijvoorbeeld stamppotten, ravioli of pesto.

Van oudsher wordt het kroos in Europa nauwelijks gegeten, al vonden de onderzoekers er wel een verwijzing naar in een Nederlands kruidenboek uit 1644. In Aziatische landen is het gewas veel meer ingeburgerd in de keuken. Als het aan de onderzoekers uit Wageningen ligt, gaat het grote publiek in Europa er over een paar jaar ook mee kennismaken. Nu is aangetoond dat het eten van waterlinzen veilig is en de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zijn goedkeuring heeft gegeven, kan de voedingsindustrie met de relatief onbekende groente aan de slag.

Spinazie

Proefpersonen die aan het onderzoek meewerkten, moesten er wel even aan wennen. Na een paar proefsessies vonden ze de gerechten volgens de WUR echter "vrijwel unaniem" minstens net zo lekker als gerechten met spinazie.

