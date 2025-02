Nederlanders likken vingers af bij nieuwste foodhype: 'Tranen in mijn ogen'

Nederlanders zijn niet vies van een goede foodhype. Denk bijvoorbeeld aan de crompouce, de sushisandwich en de appeltaartkaas. Nu deze rages weer een beetje zijn gaan liggen, staan we alweer in de rij voor een nieuwe: de appel crumble. En dan niet de 'ordinaire' appelkruimeltaart, maar een bakje met warme stukjes appel, bedekt met een laagje kruimels, warme custardsaus en een laagje gebrande suiker.

Na de crompouce ging een nieuwe variant viraal: de oliepouce, zo zie je in bovenstaande video.

Op sociale media kun je er bijna niet omheen: filmpjes van enthousiaste jongeren die watertandend een hap nemen van het warme appelmengsel. Met zulke hoge verwachtingen is de kans op teleurstelling natuurlijk des te groter, maar dat lijkt bij de meeste proevers niet het geval. "Ik krijg bijna tranen in mijn ogen ervan", zegt influencer Sophie Ousri in een video op TikTok. "Echt, dit is fantastisch."

De variant van de doorsnee appel crumble is overgewaaid vanuit Londen, waar momenteel vier bakkerijen van Humble Crumble zijn gevestigd. Sinds kort zijn er in Nederland dus ook allerlei variaties te vinden. Ze worden verkocht in onder andere Den Bosch, Nijmegen, Amsterdam en Sint Maartenszee.

Toch blijkt ook hier maar weer dat smaken verschillen. "Geef mij voor 6,50 euro volgende keer maar een hele bak met cookie crumble", zegt TikTokker Henryanand, die niet helemaal gerekend had op de hoeveelheid appel in de appel crumble.