Max (21) faalt bij bizarre frikandellen-challenge: 'Lichaam is onherstelbaar beschadigd'

Slecht nieuws voor de 21-jarige Max uit Arnhem. Zijn poging om een uniek record te vestigen door in één maand 406 frikandellen te eten, is mislukt. Het plan was om elke dag één frikandel meer te eten dan de dag ervoor, maar op dag 15 moest hij opgeven. Volgens Max is zijn lichaam "onherstelbaar beschadigd."

"Ik had mentaal nog wel even door kunnen gaan, maar fysiek ben ik helemaal op", vertelt Max aan zijn volgers in zijn laatste TikTok-video. "Na al die dagen alleen maar frikandellen eten, is mijn lichaam onherstelbaar beschadigd."

In totaal heeft de frikandellenfan deze maand 120 frikandellen weggewerkt, maar verder gaan zit er niet in. "Dag 28 halen was altijd mijn doel, maar ik heb gaandeweg geleerd dat het niet altijd gaat om de bestemming", legt Max uit. "Het gaat om de reis ernaartoe." Hij sluit de video af met een bedankje aan zijn volgers voor het "samen lachen, samen huilen en samen frikandellen eten."

Kritiek

Veel volgers vinden het jammer dat Max stopt, maar er is ook kritiek. Op dag 10 hanteerde hij namelijk een andere regel dan de rest van de challenge. Vanwege "tijdsgebrek" at hij toen tien minifrikandellen in plaats van tien normale frikandellen. Sommigen denken dat dit al een teken was dat hij het niet zou halen. Vijf dagen later moest hij definitief opgeven.