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Van borrelgrap naar megasnack: frikandel van 41 meter is werkelijkheid

Eten

Vandaag, 07:45

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Een frikandel van ruim 41 meter lang de frituur in krijgen. Dat was zondag de opvallende uitdaging tijdens de Maasbrachter Havendagen. Met de recordpoging wilden de initiatiefnemers het huidige wereldrecord van 20,14 meter ruim verbreken.

Voor de gigantische snack werd een speciale frituurpan gebruikt. De frikandel werd eerst voorgegaard en daarna in één stuk gebakken. Dat bleek een nauwkeurig karwei, omdat rekening gehouden moest worden met onder meer de temperatuur en het krimpen van de frikandel.

Benieuwd hoe dat ging en hoe de frikandel er uiteindelijk uitzag? Dat zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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