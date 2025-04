Kinderfiguren op snacks verboden? Zo komt het dat je ze tóch ziet

Kinderkoekjes met Kabouter Plop, chips met Pikachu, snoep met vrolijke figuurtjes: het mag eigenlijk al niet meer, maar ligt nog steeds volop in de winkels. En dat is precies waar voedselwaakhond Foodwatch woedend over is. "We vragen al elf jaar om échte wetgeving, maar die blijft uit", zegt Juke Fluitsma van Footwatch.

Sinds juli 2020 is het verboden om bekende animatiefiguren op verpakkingen van ongezond voedsel te gebruiken, als die op kinderen gericht zijn. Toch blijken die regels amper effect te hebben. Fabrikanten ontwijken de regels slim of halen het ene product weg om er even later een nieuw voor terug te zetten. "We dienen al ruim tien jaar klacht na klacht in en krijgen keer op keer gelijk. Vervolgens wordt het product verplicht uit de schappen gehaald, maar de producenten brengen in plaats daarvan gewoon een nieuw ongezond product op de markt", aldus Fluitsma.

Kinderen massaal blootgesteld aan junkfoodreclames

Volgens de nieuwste monitor Kindermarketing, die staatssecretaris Vincent Karremans deze week naar de Tweede Kamer stuurde, worden kinderen nog altijd overspoeld met reclames voor ongezond eten. Op YouTube, bij sportevenementen en zelfs via influencers op TikTok. In bijna 40 procent van bekeken filmpjes komt een voedingsmerk in beeld. De helft van die producten is allesbehalve gezond.

Foodwatch eist daarom een totaalverbod op reclame voor ongezond voedsel, zeker richting kinderen. Fluitsma: "Ik snap dat je zegt dat mensen hun eigen keuzes en dus ook de keuzes voor hun eigen kinderen mogen maken, maar 80 procent van de voedselmarketing gaat over ongezond eten. Hoe vrij is je keuze dan nog?"

Voorlopig geen wet

Toch komt er voorlopig nog geen keiharde wet. Volgens Karremans start er deze zomer pas een internetconsultatie. Wetgeving volgt op zijn vroegst in 2026. Tot die tijd blijft alles draaien op ‘zelfregulering’ vanuit de industrie, zonder echte sancties. Foodwatch noemt dat onverantwoord. "Wij doen dit niet om te zeuren en het is ook geen betutteling. De overheid heeft een zorgplicht en die taak neemt zij niet (genoeg) serieus."